皆さんこんにちは。今回から「真珠のつよかわゴルフ」を始めます、と言っても、突然過ぎてよく分からないと思うので、順序よく説明させて頂きます。まず企画・構成担当で本連載のホスト役をする私、木村和久の自己紹介から。職業はコラムニスト・漫画原作者で、多数のゴルフ雑誌＆媒体（『週刊ゴルフダイジェスト』、『アルバ』、『スポルティーバ』、『ゴルフのニュース』）で連載中です。そんなある日、ネタ探しでユーチューブを