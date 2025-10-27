「日本は世界で第3位の市場」毎回多くのトピックスを用意して、日本のランボルギーニ・ファンを喜ばせてくれる『ランボルギーニ・デイ・ジャパン2025』（以下LDJ）が、今年も東京都江東区の有明アーバンステージパークをメイン会場として開催された。【画像】世界29台限定『フェノメノ』日本初お披露目&イオタSVRも登場！ランボルギーニ・デイ・ジャパン2025全113枚それがランボルギーニ自身にとっても重要なイベントである