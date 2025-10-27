漢字の穴埋めクイズは、簡単そうに見えて相当頭を使う難問です。ぜひ、あなたも挑戦してみてくださいね！早速、問題をご紹介します。Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「年」♡「年間」「年代」「学年」「定年」でした！※答えは複数ある場合があります。「定年」は、会社などを退職するように決められている年齢を指す言葉です。最近は、定