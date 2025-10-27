高市総理大臣は初めての外国訪問となったマレーシアでのASEAN（＝東南アジア諸国連合）の首脳会議を終え、先ほど日本に到着しました。【映像】高市総理を真ん中にして並ぶ各国首脳「海洋安全保障ですとか、AI、それから経済連携などの各分野での今後の協力の基礎となる（各国首脳との）信頼関係をしっかり構築することができたと思っております」（高市総理大臣）ASEANとの会議で高市総理は、安倍元総理が提唱した「自由で開か