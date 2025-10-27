10月に発足した高市内閣の支持率が58.7％となり、不支持を大きく上回ったことがANNの世論調査で分かりました。【映像】記念撮影をする高市内閣高市内閣を「支持する」と答えた人は58.7％で、「支持しない」と答えた21.8％を大きく上回りました。石破内閣最後となった9月の調査から24.4ポイント上昇しました。支持する理由については「政策に期待が持てるから」が最も多く、35％でした。自民党と日本維新の会が新たな連立政