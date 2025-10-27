タレントの小島瑠璃子（３１）が２５日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「気の置けない友人と久しぶりにランチ」と書き出し、「写真を撮るのがとっても上手！！！海外にいるかのような写真を撮ってくれました」と感謝をつづり、笑みを浮かべながら、金髪姿で食事を楽しむ写真をアップ。また、「何枚目がお好みですか。良かったら教えてくださいー」とファンに呼びかけた。