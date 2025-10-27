タレントのＩＭＡＬＵが２３日付で自身のインスタグラムを更新。驚きのショットを公開した。「桜島にて爆破体験。最高な写真」とつづり、鹿児島県の桜島を背景に爆発が起きた瞬間にポーズを決める写真をアップした。この投稿にファンからは「爆破シーン貴重ですね」「怖い」「熱風＆音が凄そう」「桜島のアクティビティがたくさん知れました」などのコメントが集まっている。