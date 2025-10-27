【クアラルンプール＝佐藤友紀、ハノイ＝竹内駿平】タイとカンボジアの国境係争地を巡る紛争で、両国首相は２６日、トランプ米大統領らの立ち会いの下、和平に向けた共同宣言に署名し、融和ムードを演出した。ただ、国境周辺では７月末の停戦以降も緊張が続いており、宣言の履行が今後の焦点になる。「歴史的な合意だ。何百万人もの命を救った」。署名式でトランプ氏は、仲介にあたった自身の手柄を強調した。タイのアヌティン