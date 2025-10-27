人気コスプレーヤー・えなこが２４日付で自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を公開した。投稿にファンからは「凄い完成度」「芸術作品」「パーフェクト」「素敵です」「フィギュアかと思った」「絵にしか見えない」「お人形さんみたい」などの反応が集まっている。