「スーツケース、取り間違いされた」「間違えた人、戻ってきて」ーー空港の手荷物受取所でのスーツケースの取り間違いが後を経ちません。各地の空港では「取り間違いが大変増えています」といった注意喚起の放送が流れ、ネット上ではSOSの投稿が並んでいます。できれば避けたいトラブル。経験者に話を聞きました。【写真】そっくり！取り間違えた2つのスーツケース（実際の写真）2つのスーツケース…色も傷もそっくりベトナ