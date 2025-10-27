島根県松江の没落士族の娘・トキ(モデルは小泉セツ)と外国人の夫・ヘブン(モデルは小泉八雲＝ラフカディオ・ハーン)の夫婦を描いた113作品目の連続テレビ小説『ばけばけ』。いよいよ第５週を迎え、ついにトキとヘブンが松江で出会うシーンが展開する。 【画像】「史実通り書くとかわいそう」なほど波乱万丈な半生を送った〈小泉セツ〉をモデルとしたヒロイン 初回冒頭の「丑の刻参り」のシーン