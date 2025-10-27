パリ五輪・柔道女子57キロ級に出場し、「9等身美女」と話題をさらったダリア・ビロディド選手（ウクライナ）が2025年10月21日、自身のインスタグラムを更新。シアー感のある白ワンピ姿を披露した。「Again and again」ビロディド選手は、「Again and again」とメッセージを添えて、海をバックにした白ワンピ姿を投稿。髪を束ねたポニーテール姿で、3パターンのポーズを披露した。この投稿には、「めちゃくちゃ美しいです」「永久保