10月は乳がんの正しい知識を広める「ピンクリボン月間」です。福岡県久留米市の大学病院では、早期に発見した乳がんに対し、乳房を切らない新たな治療法が始まっています。■乳がん治療を経験・山内千晶さん「がんになっても死ぬまで生きようという気がするし、死ぬまでは何かしら役に立ちながら生きていきたいなと。」趣味のガーデニングをしながら思いを語るのは、福岡県筑紫野市に住む山内千晶さん（55）です。山内さんは