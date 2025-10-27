朝のドル円は１５３円００銭台＝東京為替 朝のドル円は１５３円００銭台での推移。先週末の海外市場は米CPIが予想を下回る伸びに留まったことで一時１５２円３０銭前後まで下げたものの、その後下げ分を解消。週明けは先週末終値よりややドル高円安圏推移で金曜日高値（１５３．０６）近くでの推移。 USDJPY 153.03