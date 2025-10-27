鶴岡市内の住宅に26日午後、クマ1頭が入っていくのが目撃され、地元猟友会のメンバーが発砲し、駆除しました。26日午後1時前、鶴岡市清水新田の住宅敷地内にクマが入っていくのを近くを車で通りかかった男性が目撃し、警察に通報しました。警察署員や地元猟友会のメンバーが現場に駆け付けたところ、敷地内のやぶの中からクマ1頭が突然、向かって来たことから警察官職務執行法に基づいて午後2時前に猟友会のメンバ