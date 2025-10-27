【ニューデリー共同】ネパールでZ世代の若者たちによる大規模デモを受け発足したカルキ暫定政権の新閣僚2人が26日、就任した。地元メディアによると、このうち青年・スポーツ相には社会活動家バブル・グプタ氏（28）が就いた。同国で最年少の閣僚で、若者の意見を政策に反映させるための起用とみられる。暫定政権はカルキ暫定首相を含め10人となった。いずれも国会議員からは選ばれておらず、旧体制からの脱却を図っている。来