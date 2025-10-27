本日10月27日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2025年関東の人気温泉地ランキング1位で、これから紅葉のベストシーズンを迎える栃木県日光市「鬼怒川温泉」を舞台に旅する今回、高橋克典とロッチ・中岡創一が参戦する。温泉街エリアと日光江戸村などがあるレジャーエリア