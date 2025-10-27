26日、名古屋市中村区の住宅で火事があり、住人で70代と50代の親子2人が救急搬送されました。警察と消防によりますと、火事があったのは中村区高道町にある木造3階建ての住宅で、26日午後5時ごろ、「煙が見える」と近くの住人から119番通報がありました。消防車など18台が出て、火は40分ほどで消し止められましたが、1階の室内で壁や天井が燃えたということです。この火事で、住人で78歳の女性が腕や足をやけどしたほか、5