加齢とともに患者数が増加する「変形性膝関節症」。進行すると歩行が困難になり、QOLが著しく低下する疾患です。重症の場合は従来、治療法は手術しかありませんでしたが、近年では再生医療も注目を集めています。今回は変形性膝関節症の治療法について、「世田谷かくた整形外科 成城学園前院」の角田先生に解説していただきました。 監修医師：角田 篤人（世田谷かくた整形外科 成城学園前院） 東京慈恵会医科大学医学部医学