函館に地元住民の間で大人気の低温殺菌牛乳があった。それを自社ECサイトで販売したいと思った著者が牧場主においしさの理由を聞いたところ、本人は「分からない」という。牧場主ですら気づかなかった「おいしさの秘訣」に、時価総額1000億円企業の敏腕経営者である著者は、いかにしてたどり着いたのか。※本稿は、木下勝寿『戦わずして売る技術 クリック1つで市場を生み出す最強のWEBマーケティング術』（幻冬舎）の一部を抜粋・