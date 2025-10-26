スキルス胃がんの初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「スキルス胃がん」を発症すると「背中」にどんな痛みを感じる？初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：齋藤 雄佑（医師）日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器