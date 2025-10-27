◇スピードスケート全日本距離別選手権(26日、長野市エムウェーブ)女子1500メートルで優勝し同種目で大会10連覇を成し遂げた郄木美帆選手が、この日の滑りを振り返りました。この日の1500メートルを1分55秒85のタイムで優勝し、前日25日に行われた1000メートルと合わせ今大会2冠となった郄木選手。「自分の中でここまで体のコンディションは上がってくる感じはあったが、スケーティングだったり1500メートルをどう滑る