バイク好きで知られる伊勢谷友介さん。自身のYouTube『Happy Sauce／ハッピーソース』ではこだわりの愛車も登場しています。今回、改めて伊勢谷さんのこれまでのバイク遍歴やカスタムのこだわりなどを伺いながら、年齢とともに変化しているバイク愛についてたっぷり伺いました。 伊勢谷友介●いせや・ゆうすけ…1976年5月29日生まれ。東京都出身。1994年に東京藝術大学入学、1997年 NYU summer semester修了、2000年に東