岐阜市で26日、飲酒運転の車で路上で寝ていた男性をひき逃げし重傷を負わせたとして、23歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、岐阜市に住む自称パート従業員・大郷千博容疑者(23)です。26日午前4時15分ごろ、岐阜市日ノ出町で酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、路上に寝転がっていた男性(25)をひいて肩甲骨骨折などの重傷を負わせ、その場から逃げた疑いが持たれています。大郷容疑者は、警察