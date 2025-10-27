今日27日は上空の寒気や風の影響で、朝・昼・夜と体感が変わりそう。時間帯によって最適な服装も変わる所が多く、うまく調節を。午後は気温低下風冷えに今日27日は、晴れる太平洋側を中心に気温が上がるでしょう。東京都心の最高気温は22℃と、日差しのもとでは暖かく感じられそうです。九州から東北は、上着なしで過ごせる時間もあるでしょう。ただ、午後は次第に寒気が流れ込み、気温が下がってきます。気温の変化が大きくなる