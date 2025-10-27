X（旧Twitter）に投稿されたのは、こちらのお家の飼い猫、茶々ちゃんのある日の様子。飼い主さんはこの日、茶々ちゃんのことをお名前ではなく「可愛いちゃん」と呼んでみたのだそうです。 「可愛いちゃん」と呼ばれた茶々ちゃんのリアクションはXにて6.2万回以上のいいねが付き、94万表示されました。Xユーザーたちからは「そうだよね、可愛いもんね」「おりこうさん」「理解してるな笑」とのコメントがたくさん寄せ