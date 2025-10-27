中高一貫校に通っていると「中だるみが起きやすい」という噂を聞いたことはないだろうか。高校受験がない分、気持ちの緊張感がゆるみ、勉強への意欲が落ちる子どもは少なくない。筆者の家庭でも、長男（現在高校1年生）が中学2年生の頃にまさにその波を経験した。 【写真】勉強嫌いも夢中になる!?「暗記用食パン」が話題に 中学受験を終え、長男が第1志望の中高一貫校に入学したとき、筆者は本人に以下のことを伝えた。「私