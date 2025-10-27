【政官財スキャニング】#113維新「副首都構想」で東京の“地盤沈下”が深刻化の可能性…都心のマンション神話は崩壊か？政界通（以下=政）経団連の筒井義信会長が、21日から就任後初の海外訪問へ出て、WTO（世界貿易機関）の事務局長に貿易紛争解決のための改革を求めた、と聞いた。ちょうど自民党の高市早苗総裁が日本維新の会と連立を組み、どんな政策に合意するのかという重大な局面だった。そんなときに財界トップが日本を不