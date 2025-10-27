水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第4話が27日23時36分より放送される。【写真】不気味な笑顔の折田（染谷将太）本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監