¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°Âè£³£´Àá¿å¸Í£±¡Ý£°»¥ËÚ¡Ê£²£¶Æü¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡ËËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬¡¢£Ê£±Éüµ¢¤¬ÀäË¾Åª¤È¤Ê¤ëÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¡¦¿å¸ÍÀï¤ÏÁ°È¾£²£¶Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï£´£¶¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê£´»î¹ç¤Ç£²°ÌÄ¹ºê¤È¾¡¤ÁÅÀ£±£·º¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î£¶°ÌÂçµÜ¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£±£±º¹¤È²ÄÇ½À­¤³¤½»Ä¤¹¤â¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹