お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんがこの日の食事を公開した。２７日に自身のインスタグラムに「朝昼兼用ご飯」と題して書き始め、「玉ねぎサラダ冷ややっこパイナップル」と写真にうつる商品を紹介した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。