俳優の福山雅治が主演、大泉洋が相棒役で共演し、TBS系日曜劇場として2023年4月期に放送された連続ドラマの続きを描く『映画ラストマン -FIRST LOVE-』本予告映像が解禁された。皆実（福山）と心太朗（大泉）を取り巻くキャラクター、そして事件の概要が明らかになった。【動画】”無敵バディ”福山雅治＆大泉洋『ラストマン』本予告がついに解禁福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、