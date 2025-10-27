日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。元小結で人気力士の遠藤（追手風）は２場所連続の全休により、東十両３枚目から東幕下３枚目まで番付を下げた。２０１３年名古屋場所で新十両となって以来、約１２年守ってきた関取の座を明け渡した。３５歳の遠藤は７月１０日に右膝の手術を受け、名古屋場所を全休。西前頭７枚目から東十両３枚目まで番付を下げ、秋場所も全