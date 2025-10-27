◆明治安田Ｊ２リーグ第３４節水戸１−０札幌（２６日・大和ハウスプレミストドーム）北海道コンサドーレ札幌が、Ｊ１復帰が絶望的となる敗戦を喫した。ホーム・水戸戦は前半２６分に失点。後半は相手ゴールに迫るも得点を奪えず、０―１で敗れた。勝ち点は４６のままで、残り４試合で２位長崎と勝ち点１７差となり、自動昇格は消滅した。プレーオフ圏の６位大宮とは勝ち点１１差と可能性こそ残すも、得失点差はリーグワース