日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。東前頭５枚目・草野（伊勢ケ浜）が義ノ富士に改名した。２４歳の義ノ富士は新入幕の名古屋場所で１１勝を挙げて優勝争いに絡み、敢闘賞と技能賞を受賞。先場所も西前頭６枚目で８勝７敗と勝ち越すなど、将来を期待されている。しこ名の由来について、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は「（義の字は）本人が強くこだわっ