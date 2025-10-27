きょう２７日（月）は、太平洋側を中心に日ざしが戻るでしょう。きのう雨をもたらした前線や低気圧は日本の北東へと離れてき、大陸からは高気圧が張り出す見通しです。西高東低の気圧配置となるため、北日本の日本海側や北陸では、広い範囲で雨が降るでしょう。北海道では夜になると雪の降る所もありそうです。一方で、太平洋側ではおおむね晴れる見込みです。日中の最高気温は東日本から西日本は２２度くらいの所が多いでしょう。