アーセナルがイングランド史上2チーム目の快挙を成し遂げた。プレミアリーグ第9節が現地時間26日に行われ、アーセナルは日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスを本拠地『エミレーツ・スタジアム』に迎えた。相手のコンパクトな守備ブロックと連動したプレスに苦戦したが、39分に得意のセットプレーから古巣対戦のエベレチ・エゼが先制ゴールを記録。追加点は奪えなかったものの、クリスタル・パレスに反撃を許さず1