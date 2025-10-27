米カリフォルニア州のニューサム知事（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米西部カリフォルニア州のニューサム知事は、26日放送のCBSテレビのインタビューで、2028年の大統領選への出馬を検討すると述べた。来年の中間選挙後に出馬を真剣に検討するかどうかを問われ「そうでなければうそになる」と述べた。ニューサム氏は野党民主党のホープでトランプ大統領が敵視している。ニューサム氏は次期大統領選に触れ「誰が名乗りを