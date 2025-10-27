ロシアの無人機攻撃で息子を亡くした男性を慰める隣人＝26日、ウクライナ・キーウ（AP＝共同）【キーウ、モスクワ共同】米シンクタンクの戦争研究所は25日の戦況分析で、ロシア軍部隊がウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシクに侵入し、銃撃戦が起きていると指摘した。ウクライナ側は、ロシア兵が2、3人ずつに分かれて侵入していると主張。約250人のロシア兵が活動しているという。ロシア軍はポクロウシク制圧を足掛かり