26日、ガザのブレイジ難民キャンプで、がれきの前を歩く住民（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル首相府は26日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの人質の遺体を捜索するため、エジプトと国際赤十字のガザ入りを承認したと発表した。イスラエルはハマスが遺体の所在を把握しながら収容していないと主張し、不満を強めている。荒廃したガザでは遺体収容が難しく、捜索隊の協力で収容が進むかどうか注目される