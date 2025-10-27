◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)25年ぶり3度目の優勝を逆転で決めた城西大学。レース後の優勝インタビューでは、監督、選手らが喜びの声を上げました。1区を1年生に託した赤羽周平監督。その期待に応えるように本間香選手が従来の記録を18秒更新する区間新記録の快走でトップに立つと、2区兼子心晴選手も続いて区間新記録。3区大西由菜選手は区間3位の走りで後続との差を広