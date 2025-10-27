トランプの政治的演出とネタニヤフの思惑10月10日に発効したイスラエルとハマスの停戦合意に世界が沸いた。しかし、そのわずか10日後、再びガザにはイスラエル軍による爆撃の炎が上がる。トランプの政治的演出とネタニヤフの思惑、無力なEU、陶酔するアメリカ社会。今回の停戦合意は、むしろ和平を遠ざけるための舞台装置に過ぎなかった？【写真】イスラエル軍のガザへの空爆ほか＊＊＊■停戦合意は攻撃の?口実作り?2023年10月