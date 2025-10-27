フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「第40回秋季リーグ戦2025」（西日本新聞社など後援）が9月6日に開幕した。開幕戦で先発を任されたフレッシュレパーズの井手優貴所属する19チームが南北ブロックと、教育リーグに分かれて熱戦を展開。1年生が主体の教育リーグ（7チーム）に初参戦したフレッシュレパーズは飯塚レパーズの?弟分?。レパーズOBで、プロ野球日本ハムのドラフト1位新人、柴田獅子投手（1