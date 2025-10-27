ヘグセス米国防長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン、ソウル共同】米国防総省は26日、ヘグセス国防長官が今週からアジア各国を歴訪すると発表した。米ハワイを経由して日本、マレーシア、ベトナム、韓国を訪問する。インド太平洋地域での対話を通じ「力による平和と、地域の勢力均衡に対する米国の関与を再確認する」と説明した。ヘグセス氏は、ハワイでインド太平洋軍の幹部と面会し、米軍の戦闘態勢を確認する。日米外交筋に