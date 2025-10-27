きのう26日（日）は全国的に雨が降り、東京は7週連続の雨の週末となりました。きょう27日（月）は北海道付近で低気圧が急速に発達し次第に大荒れとなりそうです。また、西高東低の冬型の気圧配置となって寒気が流れ込むでしょう。日本海側はしぐれて雨や雪、北海道では夜は平地でも雪に変わる所がありそうです。一方、太平洋側は日差しが戻るでしょう。冬のような天気分布になりそうです。■雨・雪と風の予想朝には各地で雨はいっ