日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の新番付を発表し、欧勝海（鳴戸）が新入幕を果たした。２４歳の欧勝海は日翔志は２０２０年春場所で初土俵を踏み、先場所は西十両筆頭で９勝６敗と勝ち越した。鳴戸部屋からの新入幕は２５年夏場所の欧勝馬以来。石川県出身では同じ津幡町出身の大の里以来、戦後１３人目となった。また、錦富士（伊勢ケ浜）、千代翔馬（九重）が再入幕となった。