『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。【画像】ドラマ『探偵物語』で松田優作が演じた工藤俊作の写真を見る「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺意を抱くほど憎かった」ここでは、丸山氏が松田優作との出会いから永遠の別れまで10年余の日々を綴った『生きている松田優作』（集英社インターナショナル）から