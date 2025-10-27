〈「こっちは、遊び、わかる？」スウェットの上下を着てブツブツと呟いて…『探偵物語』脚本家が「死んでもいいほど惚れた」俳優・松田優作との出会い〉から続く『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。【貴重画像あり】名優・松田優作の写真を一気に見る「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺意を抱くほど憎かっ