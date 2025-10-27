〈「優作氏、今、熱が、40度超えてんだよな」6日で脚本を仕上げた作品の現場に行くと…『探偵物語』脚本家が見た、松田優作の“俳優魂”〉から続く『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。【貴重画像あり】『野獣死すべし』で驚くべき役作りを…名優・松田優作の写真を見る「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺