〈「おそろしく瘦せたね。奥歯も抜いたんだって…」映画『野獣死すべし』撮影で松田優作が挑んだ、命を削るほどの“驚愕の役作り”〉から続く『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。【貴重画像あり】名優・松田優作の写真を一気に見る「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺意を抱くほど憎かった」ここで